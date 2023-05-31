Очередной жестокий удар российские оккупанты нанесли по Херсонщине, пишет Politeka.net.

Как сообщает руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, сегодня днем ​​российская артиллерия била по Широкой Балке.

«Оккупанты прицельно ударили по жилому дому. Из-за обстрела ранения получил 3-летний ребенок. Обломками стекла девочке ранило голову», – рассказал Прокудин.

Ребенок госпитализировали в Херсон. Подробности о состоянии девочки Прокудин не сообщил, но заверил, что врачи оказывают ребенку необходимую медпомощь.

Добавим, ранее полиция Херсонской области сообщила, что российская армия круглосуточно била по Херсонской области из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, минометов, танков и БПЛА.

Пострадали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов – повреждены дома и хозяйственные постройки.

«С левого берега Днепра русские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. В нескольких многоэтажках и частных домах при обстреле ударной волной выбило окна, балконные рамы, поврежденные фасады и крышные покрытия. В прибрежной зоне от прямых попаданий снарядов часть жилых помещений непригодна для проживания», - рассказали в полиции.

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