Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, масштабне загоряння у житловому секторі сталося в одному із населених пунктів Шосткинського району.

Вогонь охопив господарчі споруди.

«Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташовані будівлі», - розповіли в ДСНС про наслідки атаки 30 травня.

На щастя, осередки загоряння вдалося локалізувати. Таким чином рятувальники запобігли поширенню полум’я на інші житлові будинки та споруди і ліквідувати пожежі.

Ввечері 30 травня у Сумьскій ОВА повідомляли, що протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів. Було зафіксовано 55 вибухів.

Додамо, що постійно під загрозою обстрілу живуть мешканці прикордонного села Кіндратівка, що, за кілька кілометрів від Росії.

Майже щодня сюди прилітають ворожі снаряди або чути звуки вибухів.

"Для нас найстрашніше, коли стріляють, летить до нас, ми чуємо ці всі звуки, свист, то ми всі ховаємось", - розповідають місцеві жителі.

За їхніми словами, немає такого дня, щоб не бігали по погребах.

Додамо, тим часом стало відомо, що росіяни здійснили черговий обстріл Дніпропетровщини.

Так, вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство.

Легке поранення отримав 8-річний хлопчик.

"А вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди неушкоджені", - додав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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