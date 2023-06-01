Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары», - предупредил Синегубов.
Позже он сообщил, что зафиксировано два попадания в Индустриальном районе города Харькова, все профильные службы выехали на место.
О пострадавших пока не сообщается.
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О взрывах в Харькове также сообщает мэр города Игорь Терехов:
"Пока известно об ударе по Индустриальному району".
По предварительным данным, россияне ударили из С-300.
Напомним, минувшей ночью россияне убили в Киеве трех человек, среди них девятилетняя девочка.
Еще 19 человек ранены.
Враг запустил по столице Украины 7 баллистических ракет "Искандер-М" стоимостью по 2 миллиона долларов каждая, а также 3 крылатых ракеты "Искандер-К" - по 1 миллиону.
Суммарно эти ракеты обошлись РФ в 17 миллионов долларов.
Все их сбило украинское ПВО. Но, к сожалению, даже обломки вражеских ракет несут смертельную опасность.
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