Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары», - предупредил Синегубов.

Позже он сообщил, что зафиксировано два попадания в Индустриальном районе города Харькова, все профильные службы выехали на место.

О пострадавших пока не сообщается.

О взрывах в Харькове также сообщает мэр города Игорь Терехов:

"Пока известно об ударе по Индустриальному району".

По предварительным данным, россияне ударили из С-300.

Напомним, минувшей ночью россияне убили в Киеве трех человек, среди них девятилетняя девочка.

Еще 19 человек ранены.

Враг запустил по столице Украины 7 баллистических ракет "Искандер-М" стоимостью по 2 миллиона долларов каждая, а также 3 крылатых ракеты "Искандер-К" - по 1 миллиону.

Суммарно эти ракеты обошлись РФ в 17 миллионов долларов.

Все их сбило украинское ПВО. Но, к сожалению, даже обломки вражеских ракет несут смертельную опасность.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили на жилые дома огромную авиабомбу.