Зі ще однієї страшної новини розпочалося в Україні літо.

Як пише Politeka.net з посиланням на рятувальників, ввечері 31 травня до них надійшло повідомлення про нещасний випадок, який трапиввся в селі Кошаринці Бершадської територіальної громади Гайсинського району на річці Південний Буг.

Як з’ясувалось, під час відпочинку на водоймі троє дітей 2014 р.н., 2011 р.н. та 2012 р.н. переходили річку Південний Буг де глибина сягає близько двох метрів. Течія збила дітей з ніг і понесла.

«Почувши крики хлопчиків, їм на допомогу кинулися двоє неповнолітніх 2009 року народження. Дітям вдалося витягти з річки та врятувати 8-річного хлопчика. Другий, 11-річний, зміг вибралася з бурхливого потоку самостійно. На жаль, третій хлопчик, якому було 11 років, зник під водою», - розповіли рятувальники осбавини трагедії.

До пізнього вечора 31 травня рятувальники не припиняли пошукові роботи і продовжили їх на світанку 1 червня.

О шостій годині ранку тіло дитини знайшли на відстані 20 метрів від берега на глибині 1,7 м.

«Відпочинок дітей біля води без нагляду часто призводить до трагічних наслідків. Водойми – це не місце для ігор малечі, якщо поряд немає дорослих!», - наголошують рятувальники, звертаючись до дорослих.

Нагадаємо, минулої ночі російська ракета в Києві вбила 9-річну дитину.

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