Повар Путина" и главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что армии россии уже сейчас необходимо привлекать больше людей для обучения, чтобы своевременно провести подготовку мобилизованных. Включить в полное производство всех боеприпасов, вооружения, всего того, что нужно, сделать плановое производство боеприпасов. Тогда якобы Россия сможет захватить Киев.

В эфире "24 Канала" военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал заявления Пригожина и высмеял его стратегию.

Военный эксперт отметил, что россиянам не удастся уже захватить Киев. Одно дело, если бы 500 тысяч двинулись на Киев 24 февраля 2022 года, а совсем другое дело - нападать теперь. Ведь ВСУ вооружены техникой НАТО, границы заминированы, вырыты окопы и украинские защитники обучены.

К тому же, Роман Свитан подчеркнул, что экономика россии не сможет изготовить достаточно техники для захвата Киева, а половина того, что у них есть сейчас просто не доедет - ведь настолько старое и ржавое. А еще есть санкции, которые также не дадут производить нужное колличество техники.

"С военной точки зрения это невозможно. Разве что им понадобится 10 лет, чтобы мобилизировать население, обучить его, отремонтировать технику и закупить боеприпасы на черном рынке. Но мы тоже сидеть на месте не будем. Мы будем готовы намного сильнее, у нас Натовское оружие, и обучение проходит в НАТО. То есть они отстанут на лет 100. Ни захват Киева, ни захват Украины просто невозможны. Для россиян эта дорога в никуда", - подчеркнул Роман Свитан.

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