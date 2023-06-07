Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко часто делится с украинцами рецептами блюд, напитков и выпечки. Так, в этот раз кулинар предложил поклонникам приготовить домашнюю сгущенку.
Евгений Клопотенко уверен, что сгущенное молоко для многих украинцев вкус детства, хотя любят это лакомство и взрослые. Конечно, из-за большого количества сахара это не самый полезный продукт, однако, может принести много радости и вкусового наслаждения.
"Берите молоко высокой жирности, лучше цельное. Хотя мы и добавляем немного масла, однако больше молочных жиров в сгущенку – это всегда лучше. Кстати, можно сделать и сгущенные сливки, если хочется дополнительной кремовости и густоты. Молоко должно быть самым свежим, потому что иначе есть риск, что оно свернется, а у нас нет в планах делать сгущенку", - делится секретами приготовления Евгений Клопотенко.
Для приготовления понадобится:
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300 мл молока
300 г сахара
30 г сливочного масла
10 г ванильного сахара
Приготовление:
В небольшую кастрюльку добавьте 300 г сахара, 300 мл молока, 10 г ванильного сахара, 30 г сливочного масла. Размешайте и поставьте на средний огонь.
Варите молоко, регулярно помешивая в течение 20 минут, после чего дайте смеси охладиться до комнатной температуры. Если хотите получить более густую консистенцию, поставьте молоко в холодильник на ночь.
Храните сгущенку в холодильнике в хорошо закрытой банке. И не ешьте все сразу. Вкушайте с наслаждением.
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