Под сокрушительными вражескими ударами российских войск вновь оказалась Херсонщина – общины Бериславского и Херсонского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.
Мирные населенные пункты враг обстрелял из реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.
Так, оккупационные войска нанесли четыре авиаудара по городу Берислав, селу Одрадокаменка и пгт Казацкое Каховского района.
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«В результате взрывов управляемых бомб повреждены цеха на территории хлебозавода, школа, изуродованы квартиры в двух многоэтажках, повреждены по меньшей мере 28 частных домов, два магазина, гаражи, автомобили. Ранены трое местных жителей и шесть работников полиции», - говорится в сообщении.
Жилые кварталы Херсона вражеская армия накрывала огнем круглосуточно, центр города, микрорайоны Корабел, ХБК и прибрежная зона оказались под артобстрелом с левого берега Днепра.
Повреждения и разрушения получили частные и многоквартирные дома, автомобили.
Вражеские снаряды стали причиной пожаров.
В результате артиллерийских обстрелов пгт Антоновка и села Садовое ранены двое мужчин - у них минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.
Тем временем стало известно, что ночью россияне обстреляли село Черешенки Белозерской общины.
Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре, повреждены хозяйственные постройки и сельскохозяйственная техника.
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