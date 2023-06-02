Под сокрушительными вражескими ударами российских войск вновь оказалась Херсонщина – общины Бериславского и Херсонского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.

Мирные населенные пункты враг обстрелял из реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.

Так, оккупационные войска нанесли четыре авиаудара по городу Берислав, селу Одрадокаменка и пгт Казацкое Каховского района.

«В результате взрывов управляемых бомб повреждены цеха на территории хлебозавода, школа, изуродованы квартиры в двух многоэтажках, повреждены по меньшей мере 28 частных домов, два магазина, гаражи, автомобили. Ранены трое местных жителей и шесть работников полиции», - говорится в сообщении.

Жилые кварталы Херсона вражеская армия накрывала огнем круглосуточно, центр города, микрорайоны Корабел, ХБК и прибрежная зона оказались под артобстрелом с левого берега Днепра.

Повреждения и разрушения получили частные и многоквартирные дома, автомобили.

Вражеские снаряды стали причиной пожаров.

В результате артиллерийских обстрелов пгт Антоновка и села Садовое ранены двое мужчин - у них минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.

Тем временем стало известно, что ночью россияне обстреляли село Черешенки Белозерской общины.

Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре, повреждены хозяйственные постройки и сельскохозяйственная техника.

Последние новости Украины:

Выброс тысяч тонн яда и смертельная опасность – сделано срочное предупреждение.

Россияне пошли на новую подлость, Залужный сообщил подробности.

Дом в центре Киева превратился в факел.