Там около 12.00 в пятницу, 2 июня, вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА олега Синегубова.
В машине находилась семья с тремя детьми. В результате взрыва женщина 37 лет погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик.
В настоящее время медики борются за их жизни.
«В очередной раз подчеркиваю, минная опасность на Харьковщине остается очень высокой. Будьте максимально осторожны. Не посещайте леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно небезопасно. Передвигайтесь исключительно по дорогам с жестким покрытием», - призвал Синегубов.
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Еще одна трагическая новость поступила из Запорожской области. Там четыре мирных жителя ранены и двое погибли в результате новой атаки со стороны россиян.
«Враг атаковал многоэтажное здание в поселке Камышеваха. Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавшие оперативно были доставлены в медицинское учреждение. К сожалению, от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет», – сообщили в Запорожской ОВА.
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