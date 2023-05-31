У справі розстрілу авто, в яких перебувавли п’ятеро дорослих і двоє дітей, з’явилися нові подробиці.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцейських, одному зі злочинців вже повідомлено про підозру.

Трагедія сталася 5 березня 2022-го року. У той день два цивільних авто, в яких було 5 громадян та 2 малолітніх дітей намагалися евакуюватися з Бучі.

Побачивши російську військову техніку, водії обох автівок припаркувались на узбіччі. У цей час ворожі війська відкрили вогонь на ураження. Загарбники бачили, що в авто знаходяться цивільні, іле це їх не зупинило.

У результаті в одній машині загинула жінка і двоє дітей, чоловік був важко поранений. У другій автівці загинув чоловік, а його дружина та ще одна жінка отримали поранення.

Наразі встановлено, що вогонь по автомобілям відкрили військовослужбовці російської федераціїю

Розстріл мешканців Бучі вели колони 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил росії.

«Колона складалася з бойових машин десанту, близько 40 машин такого типу. На цих бойових машинах встановлена 30-міліметрова гармата. Саме з цього озброєння вівся вогонь по цивільних автомобілях», - кажуть в поліції.

Чоловік, який вижив після обстрілу, згадує ту страшну мить: «Я пам’ятаю, що почався обстріл, загорілася моя машина, куля потрапила в район акумулятора і там почалася пожежа. Я поглянув назад - і бачив вже мертву дружину та мертвих дітей. Розумів, що я поранений, що моя нога тримається на моїх джинсах».

Тіла діток і дружини Олександра ще довгий час пролежали в згорілому автомобілі. Сам він знаходився в лікарні – йому ампутували частину ноги.

Олександр та його родина – переселенці з Донецька. У 2014 році вони були вимушені залишити рідне місто саме через російську окупацію.

13 квітня 2022-го року молодшому сину Олександра мало виповнитись 5 років, другого липня старшому мало бути 10. Дружині Олександра Риті 27 березня того року було б 35.

Поліцейські встановили особи командира БМД, оператора – навідника, механіка-водія бойової машини та двох членів десанту, які розстріляли автівки.

Оператору-навіднику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

За офіційними даними, внаслідок війни, яку розв’язав Путін, загинули щонайменше 483 дитини.

"Росія вбила цих дітей. Ще майже тисячу дітей Росія скалічила і про це не можна сказати, що "вони зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій", - заявив Президент Володоимир Зеленський під час пресконференції "UA. Війна. Недоспівана колискова".

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