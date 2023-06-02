Під ніщивними ворожими ударами російських військ знов опинилася Херсонщина - громади Бериславського та Херсонського районів, пише Politeka.net з посиланням на поліцію.

Мирні населені пункти ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, авіації та БПЛА.

Так, окупаційні війська завдали чотири авіаудари по місту Берислав, селу Одрадокам’янка та смт Козацьке Каховського району.

«Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено цехи на території хлібозаводу, школу, понівечені квартири у двох багатоповерхівках, пошкоджено щонайменше 28 приватних будинків, два магазини, гаражі, автомобілі. Поранено трьох місцевих жителів та шістьох працівників поліції», - йдеться у повідомленні.

Житлові квартали Херсона ворожа армія накривала вогнем цілодобово, центр міста, мікрорайони Корабел, ХБК та прибережна зона опинилися під артобстрілом з лівого берега Дніпра.

Пошкоджень та руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі.

Ворожі снаряди спричиняли пожежі.

Внаслідок артилерійських обстрілів смт Антонівка та с.Садове поранено двох чоловіків - у них мінно-вибухові травми та множинні осколкові поранення.

Тим часом стало відомо, що вночі росіяни обстріляли село Черешеньки Білозерської громади

Удару було завдано по цивільній інфраструктурі, пошкоджено господарчі споруди та сільськогосподарську техніку.

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