В этот раз на своей странице в Instagram Олег Скрипка рассказал, что его благотворительный концерт в Швейцарии отменили из-за российских пропагандистов.
"Кремлевская пропаганда работает за границей, используя гебельсовские методы: чем грубее ложь, тем больше в нее верят. Абсолютно безосновательно меня обвиняют в приверженности ультранационалистической идеологии, что является абсолютной ложью. Следовательно, не проверяя фактов, зарубежные медиа распространяют эту дезинформацию, что приводит к отмене концерта в Цюрихе, Швейцария", - пишет Олег Скрипка.
Звезда группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка подчеркнул, что, организуя туры во время войны, они стремятся не только поддерживать ВСУ, но и доносить мировому сообществу, что Украина самобытная страна со своими традициями и культурой, и сегодня она борется с озверевшим агрессором россией.
"Каждый наш концерт призван объединить украинцев и европейцев за границей, которые поддерживают нашу страну в самые тяжелые времена. На главных площадях европейских городов, звучали украинские песни, авторские и военные, аутентичные и современные. Ключевые мероприятия прошли в Брюсселе, у входа в здание Европарламента - во время принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата ЕС, и в Лугано, в рамках международной конференции по вопросам восстановления Украины, где были приняты главные решения по восстановлению нашей страны. Собрано более 1000 000 евро помощи Украине", - рассказал Олег Скрипка.
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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.
Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.
Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.