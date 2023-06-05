В Сети появились страшные кадры из Авдеевки, пишет Politeka.net.
На кадрах можно увидеть руины многоэтажек, в которых еще совсем недавно жили и были счастливы люди.
«Тут еще находятся четыре человека, под завалами. Это самый свежий прилет», - говорит автор видео.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
День Святого Духа: что запрещено делать на следующий день после Троицы
Си Цзиньпин готовится к "самым худшим" сценариям: украинский бунт на границе Китая
Клиенты "Нафтогаза" столкнулись с неприятными проблемами: "Уже вторые сутки…"
ВСУ пошли в контратаку: названы самые тяжелые направления, атаки не прекращаются
По его словам, недалеко уже находится «позиция орков».
«Вот так вот люди живут в Авдеевке…. Просто детская площадка», - говорит автор страшных кадров, на которых запечатлен разбитый город.
Добавим, ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что спасательная техника заехать в город не может.
«К сожалению, есть люди, которые остаются под завалами многоэтажных домов, мы не можем разобрать эти завалы, потому что в городе отсутствует спастехника и невозможно ее в город завезти, потому что до 20 километров дороги в город постоянно под обстрелами», - сообщал руководитель Авдеевской городской военной администрации.
По его словам, каждый день город страдает в том числе от авиаударов.
Так, 23 мая россияне нанесли авиаудар по многоэтажке и 9 этажей здания разрушились до фундамента. Сразу сообщалось о двух раненых, среди них была женщина в тяжелом состоянии. Под завалами могло находиться от 2 до 5 человек.
Минувшие сутки не стали исключением. Так, согласно новым данным ВСУ, противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки, а также вел артиллерийские обстрелы по городу.
При этом в городе остаются более тысячи мирных жителей, в основном это пожилые люди.
Последние новости Украины:
Ночная атака на Украину - что известно о последствиях.
Оккупанты полезли через границу Украины на еще одном направлении - чем закончилась атака.
Власть Путина слабеет - есть два сценария и оба для него плохие.