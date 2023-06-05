Российские оккупанты равняют с землей еще один украинский город.

В Сети появились страшные кадры из Авдеевки, пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть руины многоэтажек, в которых еще совсем недавно жили и были счастливы люди.

«Тут еще находятся четыре человека, под завалами. Это самый свежий прилет», - говорит автор видео.

По его словам, недалеко уже находится «позиция орков».

«Вот так вот люди живут в Авдеевке…. Просто детская площадка», - говорит автор страшных кадров, на которых запечатлен разбитый город.

Добавим, ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что спасательная техника заехать в город не может.

«К сожалению, есть люди, которые остаются под завалами многоэтажных домов, мы не можем разобрать эти завалы, потому что в городе отсутствует спастехника и невозможно ее в город завезти, потому что до 20 километров дороги в город постоянно под обстрелами», - сообщал руководитель Авдеевской городской военной администрации.

По его словам, каждый день город страдает в том числе от авиаударов.

Так, 23 мая россияне нанесли авиаудар по многоэтажке и 9 этажей здания разрушились до фундамента. Сразу сообщалось о двух раненых, среди них была женщина в тяжелом состоянии. Под завалами могло находиться от 2 до 5 человек.

Минувшие сутки не стали исключением. Так, согласно новым данным ВСУ, противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки, а также вел артиллерийские обстрелы по городу.

При этом в городе остаются более тысячи мирных жителей, в основном это пожилые люди.

Последние новости Украины:

Ночная атака на Украину - что известно о последствиях.

Оккупанты полезли через границу Украины на еще одном направлении - чем закончилась атака.

Власть Путина слабеет - есть два сценария и оба для него плохие.