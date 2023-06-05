Так, в Херсонской области полиция фиксирует последствия очередной атаки российской армии по Бериславскому, Каховскому и Херсонскому районам, пишет Politeka.net.
По населенным пунктам враг бил из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА, пытаясь уничтожить инфраструктурные объекты.
Оккупанты из авиации осуществили пуски управляемых бомб по городу Берислав и селу Веселое Каховского района.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Оккупанты полезли через границу Украины на еще одном направлении: чем закончилась атака
День Святого Духа: что запрещено делать на следующий день после Троицы
Си Цзиньпин готовится к "самым худшим" сценариям: украинский бунт на границе Китая
ВСУ пошли в контратаку: названы самые тяжелые направления, атаки не прекращаются
В результате взрывов повреждены цеха на территории завода, разрушены помещения сельскохозяйственного предприятия и ранена 64-летняя женщина. После обстрелов пылали дома и автомобили. В одном из населенных пунктов враг сбросил боеприпас с дрона на объект инфраструктуры – там тоже произошел пожар.
Под огнем окупантов находился и Херсон. В результате попадания вражеских снарядов пострадали частные и многоквартирные дома, магазины, кафе, автомобили в центре, микрорайонах Корабел, ХБК, Таврический и Северный, вражеские снаряды приводили к пожарам, пожарные ликвидировали все возгорания.
Под обстрелами с левого берега Днепра оказались дачные участки на островах возле Херсона.
Последние новости Украины:
После страшного авиаудара под завалами остаются люди.
оккупанты покрыли огнем жилые дома – что известно о последствиях и пострадавших.
Также Politeka.net писала, что мужчина умер прямо посреди улицы, пока все бежали мимо.