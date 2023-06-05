Российские войска продолжают коварные атаки, нанося удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

Так, в Херсонской области полиция фиксирует последствия очередной атаки российской армии по Бериславскому, Каховскому и Херсонскому районам, пишет Politeka.net.

По населенным пунктам враг бил из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА, пытаясь уничтожить инфраструктурные объекты.

Оккупанты из авиации осуществили пуски управляемых бомб по городу Берислав и селу Веселое Каховского района.

В результате взрывов повреждены цеха на территории завода, разрушены помещения сельскохозяйственного предприятия и ранена 64-летняя женщина. После обстрелов пылали дома и автомобили. В одном из населенных пунктов враг сбросил боеприпас с дрона на объект инфраструктуры – там тоже произошел пожар.

Под огнем окупантов находился и Херсон. В результате попадания вражеских снарядов пострадали частные и многоквартирные дома, магазины, кафе, автомобили в центре, микрорайонах Корабел, ХБК, Таврический и Северный, вражеские снаряды приводили к пожарам, пожарные ликвидировали все возгорания.

Под обстрелами с левого берега Днепра оказались дачные участки на островах возле Херсона.

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оккупанты покрыли огнем жилые дома – что известно о последствиях и пострадавших.

Также Politeka.net писала, что мужчина умер прямо посреди улицы, пока все бежали мимо.