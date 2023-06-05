Циническое преступление произошло в парке в Деснянском районе украинской столицы.

Как рассказали в полиции, тело мужчины с тяжелой трамвой головы в парке "Киото" обнаружили прохожие.

Трагедия произошла в субботу, 3 июня.

Оказалось, что мужчина стал жертвой убийства. Преступника удалось быстро разыскать. Выяснилось, что в тот трагический момент преступник решил ограбить потерпевшего, ударил его металлической палкой, после чего отобрал сумку и скрылся.

«От полученного ранения мужчина скончался на месте», – рассказали в полиции обстоятельства смерти 48-летнего местного жителя.

Нападающим оказался ранее судимый за убийство уроженец Винницкой области, 1991 года рождения.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские готовят ему сообщение о подозрении.

Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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