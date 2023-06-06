Несмотря на международное гуманитарное право, ни на безрезультативность, оккупанты снова атаковали Киев.

Минувшей ночью оккупанты совершили массированную ракетную атаку, сообщает Politeka.net со ссылкой на КМВА.

«Потенциально – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены традиционно – со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря», – сообщали в КМВА.

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

«Днепровский р-н, (Воскресенские сады). Обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет, пострадавших предварительно нет. Информация уточняется», - добавили в КМВА.

Впоследствии в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что ночью 6 июня 2023 года в период с 00.30 по 04.00 час оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

Последние новости Украины:

оккупанты взорвали Каховскую ГЭС - какие будут последствия.

Белгородская область практически вышла из состава России.

Россияне накрыли огнем жилые дома – что известно о пострадавших и разрушениях.