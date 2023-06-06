Минувшей ночью оккупанты совершили массированную ракетную атаку, сообщает Politeka.net со ссылкой на КМВА.
«Потенциально – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены традиционно – со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря», – сообщали в КМВА.
В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.
«Днепровский р-н, (Воскресенские сады). Обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет, пострадавших предварительно нет. Информация уточняется», - добавили в КМВА.
Впоследствии в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что ночью 6 июня 2023 года в период с 00.30 по 04.00 час оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.
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Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.
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