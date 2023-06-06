Как сообщил председатель областной военной администрации Херсонщины Александр Прокудин, через 5 часов вода достигнет критического уровня.

"Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают. Прошу собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации", – сообщил Прокудин.

Также глава областной военной администрации Херсонщины обратился к жителям левого берега области.

«Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь. Немедленно покиньте опасные территории!».

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре 2022 года предупреждал, что россияне пройдут Каховскую ГЭС.

Об этом он заявлял в обращении к Европейскому совету.

"Россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции", - сказал глава государства.

Президент пояснил, что Каховская ГЭС – это один из крупных энергообъектов, дамба которой содержит объем около 18 млн кубических метров воды, и если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, сотни тысяч человек могут пострадать.

Также президент подчеркивал, что может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины.

Зеленский подчеркивал, что этот российский теракт также может покинуть Запорожскую атомную станцию ​​без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища.

"По нашей информации, россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", - подчеркивал президент Украины.

В настоящее время подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, и частично город Херсон – остров Корабелов.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо: выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних любимцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских.

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