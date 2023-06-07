В результате разрушения россиянами Каховской ГЭС произошло частичное подтопление еще одной области.

Речь идет о Николаевской области, пишет Politeka.net.

Так, в Снигиревской ГВА сообщили, что пострадали мосты между селами - в Елизаветовке он разрушен полностью, а в Галагановке - затоплен.

«Мост в селе Елизаветовка разрушен. В селе Галагановка полностью затоплен. Сейчас открыто сообщение между Снигиревкой и с. Васильевка, с. Евгенивка, с.Павловка и с.Тамарино», - говорится в сообщении.

Также появилось видео, сделанное у моста села Нововасиловка.

«К большому сожалению имеем такую ​​ситуацию. В общине проводим эвакуацию жителей 3 домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает к домам. Оперативный штаб продолжает работать круглосуточно», - сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Ранее сообщалось, что в результате повышения уровня воды в реке Ингулец произошло подтопление части скважин города Снигиревка, что привело к проблемам с водоснабжением.

Для того чтобы всем горожанам хватило воды, местных жителей призвали воздержаться от полива огородов и приусадебных участков водой из городской водопроводной сети и не употреблять некипяченую воду.

Кухта также предупредил, что хлеб, выдачу которого планировалось осуществить по городу Снигиревка, будет выдаваться в попавших в зону подтопления старостинских округах.

«Завтра, 8 июня, жители Снигиревки смогут получить бесплатно хлеб в пунктах выдачи гуманитарной помощи», - сообщил Кухта, призвав отнестись с пониманием к данной ситуации.

Тем временем дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться. Уровень воды и дальше будет расти.

"Ближайшие 20 часов вода поднимется еще около метра. Мы ожидаем критический уровень и потом вода начнет спадать", - предупредил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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