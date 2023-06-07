Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
«Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом», – коротко прокомментировал Сырский мощные кадры работы воинов Третьей отдельной штурмовой бригады.
На кадрах можно увидеть, как в стрелковом бою военные продвигаются по «зеленке» к блиндажам противника.
На видео – 1-й штурмовой батальон.
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В свою очередь, украинские защитники сообщают, что штурм враждебных позиций на Бахмутском направлении продолжается. Как результат слаженной работы штурмовиков на М113, расчетов минометов 60 мм, танков и аэроразведки – россиян отбросили на километр, а украинские воины закрепились на позициях.
Добавим, россия потеряла 81 тыс. окупантов только из состава ЧВК «Вагнер» во время боев за Бахмут. Однако и Украина понесла серьезные потери.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.
По его информации, 21 тысяча вагнеровцев была уничтожена в Бахмуте, еще 60 тысяч - ранены.
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