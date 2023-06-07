Мова йде про Миколаївщину, пише Politeka.net.

Так, у Снігурівській МВА повідомили, що постраждали мости між селами - у Єлизаветівці його зруйновано повністю, а в Галаганівці - затоплено.

«Міст в селі Єлизаветівка зруйновано. В селі Галаганівка повністю затоплений.На даний час відкрите сполучення між Снігурівкою та с. Василівка, с. Євгенівка, с.Павлівка та с.Тамарине», - йдеться у повідомленні.

Також з’явилося відео, зроблене біля моста села Нововасилівка.

«На превеликий жаль маємо таку ситуацію. В громаді проводимо евакуацію мешканців 3 будинків, 43 городи підтоплені вода прибуває до будинків. Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово», - повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Раніше повідомлялось, що внаслідок підвищення рівня води у річці Інгулець сталося підтоплення частини свердловин міста Снігурівка, що у свою чергу призвело до проблем з водопостачанням.

Для того, щоб усім містянам вистачило води, місцевих мешканців закликали утриматись від поливу городів і присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі та не вживати некип'ячену воду.

Кухта також попередив, що хліб, видачу якого планувалося здійснити по місту Снігурівка, буде видаватися в старостинських округах, що потрапили в зону підтоплення.

«Завтра, 8 червня, мешканці міста Снігурівка зможуть отримати безкоштовно хліб в пунктах видачі гуманітарної допомоги», - повідомив Кухта, закликавши поставитись із порозумінням до даної ситуації.

Тим часом дамба Каховської ГЕС продовжує руйнуватися. Рівень води і далі буде зростати.

"Найближчі 20 годин вода підніметься ще близько на метр. Ми очікуємо критичний рівень і потім вода почне спадати", - попередив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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