Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сумскую ОВА, ночью и утром россияне совершили четыре обстрела приграничья, зафиксировано 13 взрывов.

Кроме того, в результате попадания БПЛА типа «Шахед» произошел пожар и разрушение частного жилого дома.

В результате атаки два гражданских лица погибли. Один человек был ранен и находится в больнице.

В Николаевской общине Сумщины враг бил из минометов – зафиксировано 5 взрывов. В Белопольской общине был обстрел из миномета – было зафиксировано 7 взрывов.

Тем временем стало известно, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты бросили людей на произвол судьбы на временно оккупированном левом берегу. Эвакуация не производится.

Жители оккупированных Олешек и Голой Пристани умоляли о помощи, спасались от воды на крышах домов.

На помощь людям приходили херсонцы, рискуя жизнью, переправлялись на лодках с правого берега, чтобы спасти земляков.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что эвакуацию россияне не проводили и даже не отменили комендантский час, чтобы люди могли выехать из затопленных домов.

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