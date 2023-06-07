Про це, як пише Politeka.net, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
«Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом», - коротко прокоментував Сирський потужні кадри роботи воїнів Третьої окремої штурмової бригади.
На кадрах можна побачити, як у стрілецькому бою військові просуваються «зеленкою» до бліндажів супротивника.
На відео - 1-й штурмовий батальйон.
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У свою чергу українські захисники повідомляють, що штурм ворожих позицій на Бахмутському напрямку триває. Як результат злагодженої роботи штурмовиків на М113, розрахунків мінометів 60 мм, танків та аеророзвідки – росіян відкинули на кілометр, а українські воїни закріпилися на позиціях.
Додамо, росія втратила 81 тис. окупантів лише зі складу ПВК «Вагнер» під час боїв за Бахмут. Проте і Україна зазнала серйозних втрат.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з нагоди Дня журналіста.
За його інформацією, 21 тисячу вагнерівців було знищено в Бахмуті, ще 60 тисяч – поранено.
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