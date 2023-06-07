Так, оккупанты сбросили на Харьковщину планирующую фугасную авиабомбу ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и коррекции, пишет Politeka.net.
Авиабомба упала вблизи одного из населенных пунктов в Купянском районе, но, к счастью, не взорвалась.
«Купянский район Харьковщины ежедневно страдает от хаотических артиллерийских обстрелов и авиаударов. Большая часть боеприпасов не взрываются и остаются в чрезвычайно опасном состоянии в населенных пунктах и на сельскохозяйственных угодьях, а значит, несут смертельную опасность», - рассказали в полиции.
ФАБ-500 – один из самых опасных боеприпасов, находящихся на вооружении в российской армии. В ней 300 килограммов взрывчатки и она оставляет после себя воронку глубиной 5 метров и диаметром 30 метров.
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Страшный «подарок» от россиян местные жители обнаружили во время сельскохозяйственных работ и вызвали полицию.
Специалисты-взрывотехники ГУНП Закарпатской, Кировоградской и Луганской области, работающие на Харьковщине в составе сводного отряда, демонтировали вручную взрыватель авиабомбы и перевели ее в пригодное для транспортировки состояние.
После этого авиабомбу вывезли из зоны, где взрыв мог бы повлечь критические разрушения и уничтожили на специальной взрывной площадке.
ФАБ-500 в основном использовалась над Афганистаном советскими и союзными афганскими войсками на протяжении 1980-х годов. Также эту авиабомбу использовали над Сирией как русские, так и сирийские военные самолеты.
После 24 февраля 2022 года войска России используют ФАБ-500 для бомбардировки украинских городов, в том числе Харькова, Чернигова, Сум.
Кроме того, ФАБ-500 и ФАБ-3000 российские военные сбросили с бомбардировщиков Ту-22М3 на украинских защитников, державших оборону в "Азовстале".
С начала 2023 года россия стала интенсивно применять бомбы ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции, который превращает бомбы свободного падения в высокоточный боеприпас с максимальной дальностью применения до 70 км.
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