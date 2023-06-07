Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сумську ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння, зафіксовано 13 вибухів.

Крім того, внаслідок влучання БПЛА типу «Шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку.

Внаслідок атаки дві цивільні особи загинули. Одна людина була поранена і наразі знаходиться в лікарні.

У Миколаївській громаді Сумщини ворог бив з мінометів – зафіксовано 5 вибухів. У Білопільскій громаді був обстріл з міномету – було зафіксовано 7 вибухів.

Тим часом стало відомо, що після підриву Каховської ГЕС окупанти кинули людей напризволяще на тимчасово окупованому лівому березі. Евакуація не проводиться.

Мешканці окупованих Олешек та Голої Пристані благали про допомогу, рятувалися від води на дахах будинків.

На допомогу людям приходили херсонці, які, ризикуючи життям, переправлялися на човнах з правого берега, аби врятувати земляків.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що евакуацію росіяни не проводили і навіть не скасували комендантську годину, щоб люди мали можливість виїхати із затоплених будинків.

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