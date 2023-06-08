Российские захватчики понесли потери из-за подрыва Каховской ГЭС, который они сами и осуществили.

Согласно новым данным Генштаба ВСУ, оккупанты понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.

«В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе с РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также, в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество», - сообщили в Генштабе.

Также появилась информация, что произошла массовая эвакуация гражданского населения из Каховки, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт.

Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты.

"Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита", - сообщили в Генштабе.

Тем временем в американском Институте изучения войны сообщают, что подрыв Каховской ГЭС повлиял на линию фронта, оккупантам пришлось отступить из некоторых населенных пунктов.

Разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины и заставило самих российских окупантов отступать с некоторых позиций. Как отмечают аналитики, враждебные силы и захватнические власти реагируют на наводнение с большой степенью дезорганизации, чем усугубляют ущерб гражданскому населению временно оккупированных территорий.

Оккупанты передислоцировали личный состав и военную технику на 5-15 км от зоны затопления.

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