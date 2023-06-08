Согласно новым данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении россияне нанесли авиаудары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
Населенные пункты находились также под артиллерийскими и минометными обстрелами.
На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, успеха не имел. Нанес авиаудары, вел артиллерийские обстрелы по населенным пунктам.
На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка и Первомайское. Также нанес авиационные удары и осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов.
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На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары.
Также сообщается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.
За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и одну радиолокационную станцию противника.
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Также сообщалось, что ВСУ прорвали линию обороны на двух направлениях.