Російські загарбники понесли втрати через підрив Каховської ГЕС, який вони самі і здійснили.

Згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, окупанти зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

«Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно», - повідомили в Генштабі.

Також з’явилася інформація, що відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт.

Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти.

«Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита», - повідомили в Генштабі.

Додамо, тим часом в американскому Інституті вивчення війни повідомляють, що підрив Каховської ГЕС вплинув на лінію фронту, окупантам довелося відступити з деяких населених пунктів.

Руйнування греблі Каховської ГЕС суттєво змінило географію та топографію Херсонської прифронтової ділянки на півдні України й змусило самих російських окупантів відступати з деяких позицій. Як зазначають аналітики, ворожі сили й загарбницька влада реагують на повінь з великим ступенем дезорганізації, чим посилюють шкоду цивільному населенню тимчасово окупованих територій.

Окупанти передислокували особовий склад і військову техніку на 5-15 км від зони затоплення.

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