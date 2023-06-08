Появились первые фото с места взрыва, раздавшегося в городе Днепр.

Как сообщают местные паблики, взрыв прогремел в квартире на улице Юрия Савченко, пишет Politeka.net.

По предварительным данным, в квартире взорвался газовый баллон. К счастью, погибших нет, но житель квартиры получил ожоги.

О его состоянии пока не сообщается.

«На месте уже работает ГСЧС, газовая служба и скорая», - говорится в сообщении.

На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что в результате ЧП вылетели стекла.

Добавим, ранее в ГСЧС сообщили подробности пожара в одном из помещений 14-этажного жилого дома, расположенного на улице Набережная Победы Соборного района города Днепр.

К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело погибшего мужчины, 1952 года рождения.

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