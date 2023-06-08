Как сообщают местные паблики, взрыв прогремел в квартире на улице Юрия Савченко, пишет Politeka.net.
По предварительным данным, в квартире взорвался газовый баллон. К счастью, погибших нет, но житель квартиры получил ожоги.
О его состоянии пока не сообщается.
«На месте уже работает ГСЧС, газовая служба и скорая», - говорится в сообщении.
На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что в результате ЧП вылетели стекла.
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Добавим, ранее в ГСЧС сообщили подробности пожара в одном из помещений 14-этажного жилого дома, расположенного на улице Набережная Победы Соборного района города Днепр.
К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело погибшего мужчины, 1952 года рождения.
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Также сообщалось, что Минздрав сделал срочное предупреждение, какую воду нельзя пить после подрыва Каховской ГЭС.
Кроме того, Politeka.net писала, что последствия подрыва Каховской ГЭС оказались еще более страшными.