Серед загиблих – маленький хлопчик, якому було всього 4 роки.

Про деталі нової трагедії повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише Politeka.net.

Жахлива подія сталася на Донеччині, в місті Українськ.

За даними слідства, 7 червня близько 19:45, житлові квартали Українська піддались, ймовірно, артилерійському обстрілу.

«Внаслідок атаки загинула ціла родина - дідусь, його син та 4-річний онук», - повідомили в прокуратурі.

Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків, віком 3, 4, 9 й 13 років, зазнали мінно-вибухових травм та інших тілесних ушкоджень. Крім того, на місці події надано медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку.

Але жертв може виявитися ще більше – остаточна кількість загиблих ще встановлюється.

Додамо, тим часом стало відомо, що росіяни вивели у Чорне море ракетоносій

"Зараз 8 "калібрів" готові до застосування. Корабельне угруповання ворога складається з 13 одиниць у Чорному морі, і 2 одиниць в Азовському. Це пов’язано з викриттям надводної обстановки і збором розвідданих. Ворог також активно використовує розвідувальні безпілотники", - повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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