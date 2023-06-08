Про деталі нової трагедії повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише Politeka.net.
Жахлива подія сталася на Донеччині, в місті Українськ.
За даними слідства, 7 червня близько 19:45, житлові квартали Українська піддались, ймовірно, артилерійському обстрілу.
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«Внаслідок атаки загинула ціла родина - дідусь, його син та 4-річний онук», - повідомили в прокуратурі.
Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків, віком 3, 4, 9 й 13 років, зазнали мінно-вибухових травм та інших тілесних ушкоджень. Крім того, на місці події надано медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку.
Але жертв може виявитися ще більше – остаточна кількість загиблих ще встановлюється.
Додамо, тим часом стало відомо, що росіяни вивели у Чорне море ракетоносій
"Зараз 8 "калібрів" готові до застосування. Корабельне угруповання ворога складається з 13 одиниць у Чорному морі, і 2 одиниць в Азовському. Це пов’язано з викриттям надводної обстановки і збором розвідданих. Ворог також активно використовує розвідувальні безпілотники", - повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
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