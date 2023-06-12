Полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков призвал ввести войска НАТО в Украину. Специалист спрогнозировал, чья армия сильнее, давая комментарии "Фабрике новостей".

"Для путинской армии это будет означать бесславный конец, потому что противостоять мощи войск НАТО, их вооружению, у путина такой возможности нет. Это он прекрасно понимает, прекрасно понимают его генералы. Они могут врать на весь мир, что они воюют с НАТО, но они пока воюют с Украиной. Да, Украина безусловно опирается на поддержку западной коалиции, но они все таки воюют с Украиной и терпят поражение. С НАТО они еще не воевали. Я думаю, что они прекрасно для себя понимают смертельную опасность такого сценария", - сообщил специалист в комментарии.

При этом эксперт отметил, что ввод войск НАТО не стоит расценивать как третью мировую войну. Он напомнил, что любая война вовлекает десятки государств с обеих сторон. Во Второй мировой участвовали более 100 стран, где были огромные коалиции, которые противостояли друг другу. Тут же будет одна большая коалиция, которая будет противостоять безумному диктатору, поэтому эту войну нельзя назвать мировой.

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