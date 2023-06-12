Певица Вера Брежнева рассказала об отмене четырех концертов. Звезда обратилась к фанатам в своем Инстаграм, где активно делится творчеством и личными кадрами. А в этот раз артистка заявила, что не будет выступать в Испании и Португалии. При этом звезда не стала объяснять, это из-за личных проблем или потому, что она до начала полномасштабного вторжения работала в России, из-за чего многие украинцы ее не рады видеть.
"Сегодня я должна была в это время быть в Португалии, уже закончить саунд-чек и готовиться к концерту: но появились обстоятельства, из-за которых ближайшие четыре концерта не состоятся. 1 в Португалии и 3 в Испании. Я очень расстроилась, но надеюсь, у меня все же получится в другое время к вам приехать. Обнимаю вас нежно. Средства за купленные билеты вернутся автоматически", - написала Вера Брежнева и поделилась фотографией со сцены.
"Но когда мы встретимся, будет так", - написала на еще одном сторис звезда, демонстрируя один из своих концертов, где работала со зрителями.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Мы уже в Крыму": деоккупация полуострова началась, украинцам объяснили план
"На нас напала не только россия": выяснилось, кто кроме Ирана поставляет оружие рф
Ввод войск НАТО в Украину, насколько это реально: "В Америке на эту тему..."
Каменских обратилась к украинцам с деликатным вопросом, нуждается в помощи: "Приходится переживать..."
"Потому что благодаря таким нашим теплым встречам у нас еще есть возможность помогать", - добавила артистка на последнем сторис.
Последние новости Украины:
Напомним, дочь Брежневой в черном бикини восхитила видом фигуры
А еще Politeka сообщала, что Вера Брежнева рассказала, как она успокаивается в это тяжелое время
Также Politeka писала, что Вера Брежнева поделилась радостным событием