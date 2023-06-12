Певица Вера Брежнева рассказала об отмене четырех концертов. Звезда обратилась к фанатам в своем Инстаграм, где активно делится творчеством и личными кадрами. А в этот раз артистка заявила, что не будет выступать в Испании и Португалии. При этом звезда не стала объяснять, это из-за личных проблем или потому, что она до начала полномасштабного вторжения работала в России, из-за чего многие украинцы ее не рады видеть.

"Сегодня я должна была в это время быть в Португалии, уже закончить саунд-чек и готовиться к концерту: но появились обстоятельства, из-за которых ближайшие четыре концерта не состоятся. 1 в Португалии и 3 в Испании. Я очень расстроилась, но надеюсь, у меня все же получится в другое время к вам приехать. Обнимаю вас нежно. Средства за купленные билеты вернутся автоматически", - написала Вера Брежнева и поделилась фотографией со сцены.

"Но когда мы встретимся, будет так", - написала на еще одном сторис звезда, демонстрируя один из своих концертов, где работала со зрителями.

"Потому что благодаря таким нашим теплым встречам у нас еще есть возможность помогать", - добавила артистка на последнем сторис.

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