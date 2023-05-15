Соня Киперман родилась и выросла в семье популярной певицы Веры Брежневой, но не захотела следовать по стопам матери и профессионально заниматься музыкой. 21-летняя девушка собрала огромную аудиторию в своем профиле в Instagram, которую теперь часто радует кадрами из модельных фотосессий и роскошного отдыха.
Так, в этот раз дочь Веры Брежневой опубликовала в подборку фотографий, на которых можно заметить поразительную схожесть Сони со звездной мамой. Так, на одном из фото Киперман запечатлена в летнем дворике, залитом солнцем, она изящно позирует фотографу, демонстрируя идеальные формы. Перед камерой дочь Веры Брежневой появилась в черном купальнике-бикини, который только подчеркнул стройную фигуру. На некоторых фото Соня как будто прикрывается огромной пляжной шляпой.
В подписи к публикации дочь Веры Брежневой написала на английском: "Греться на солнышке". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию Киперман, засыпая ее комплиментами:
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"Мама Вера в молодости".
"Точно подмечено".
"Так прекрасно".
"Соня, очень видно, как ты похудела".
"Какое красивое тату".
"Ты нереальная".
"Ошеломляющий вид".
"Ты такая горячая".
"Скучаю по тебе красотка".
"Копия мама Вера".
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