Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная певица, которая родилась в Украине.

Но после полномасштабного вторжения все изменилось. Звезда сразу поддержала Украину и выступила с антивоенной позицией, а ее муж Константин Меладзе с дочерью на момент начала бомбежек вообще находился в Киеве. Вера же сразу отправилась помогать украинским беженцам. А через 9 месяцев звезда впервые вышла на сцену, где назвала себя украинской певицей. Не забывает Вера и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Вера рассказала о дне рождении своей дочери Сони Киперман, которая сегодня, 31 марта, празднует двадцать второй день рождения.

"22 года назад в моей жизни произошло первое настоящее чудо. Я родила дочь", - написала Брежнева.

"Стойте, перемотка обратно. Я проснулась, дико захотела борщ на завтрак, но вдруг отошли воды. И дальше уже 22 года, как в тумане", - продолжила Вера в сторис.

Напомним, Брежнева рассказала о новой песне и изменениях, которые с ней произошли

А еще Politeka сообщала, что TAYANNA повеселила необычным исполнением народной песни

Также Politeka писала, что Брежнева растрогала обращением перед годовщиной полномасштабного вторжения