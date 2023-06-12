Украинская хореографка Елена Шоптенко отметила пятый день рождения своего сына, поделившись архивными фотографиями, включая снимок, сделанный сразу после его рождения.

В своем Instagram Шоптенко рассказала о празднике в их семье. Ее сыну Алексею исполнилось пять лет. Звездная мама трогательно поздравила малыша с днем рождения. Елена украсила квартиру сине-желтыми воздушными шарами и устроила для него день приключений.

Хореограф также сфотографировала своего сына рядом с динозаврами, что является его любимым занятием и опубликовала счастливое семейное видео.

Также Шоптенко обратилась к ребенку:

"Я люблю тебя до луны и обратно, и это бесконечное количество раз! С твоим первым юбилеем, Алексей", - обратилась Елена к своему сыну, добавив, что счастье – это видеть детей счастливыми.

Отметим, Шоптенко вместе с сыном Алексеем после полномасштабного вторжения рф уехала в Австрию и поселилась в Вене. Несколько недель назад танцовщица ненадолго приезжала в родной Киев, но снова уехала из Украины.

Елена Шоптенко также показала несколько архивных фотографий с сыном, а также свежее фото празднования.

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