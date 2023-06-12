Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 июня, около 02.30, на улице Ивана Франко в городе Рудки.

О трагедии в Самборском районе рассказали в полиции Львовской области, пишет Politeka.net.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Chevrolet Equinox, 28-летний житель одного из сел Самборского района, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в дом.

Водитель автомобиля погиб на месте аварии – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пассажир автомобиля, 22-летний житель Черновицкой области, тоже получил страшные травмы.

К сожалению, несмотря на усилия врачей, парень скончался в карете скорой помощи.

«Еще две пассажирки внедорожника, жительницы района в возрасте 17 и 18 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», - сообщили в полиции.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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