О новой подлой задумке врага срочно предупреждают в ГУР, пишет Politeka.net.
«Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе «Крымский титан» в Армянске нарушены до критического уровня», - говорится в срочном сообщении разведчиков.
Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным, на территории временно оккупированного Армянска уже циркулирует информация о возможной остановке «Крымского титана».
Кроме того, инженерные подразделения оккупационной армии в последние несколько дней минируют цехи предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.
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«Теракт на предприятии «Крымский титан», к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасающую по своим последствиям», - подчеркивают в ГУР.
В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы за полчаса – на холодильном оборудовании «Крымского титана» используется около 200 тонн технологического аммиака.
Под угрозой, прежде всего, окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.
"Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова, россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население", - говорят разведчики.
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