Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 12 червня, близько 02.30, на вулиці Івана Франка у місті Рудки.

Про трагедію в Самбірському районі розповіли в поліції Львівської області, пише Politeka.net.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Chevrolet Equinox», 28-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та влетів у будинок.

Водій автівки загинув на місці аварії – травми виявилися несумісними з життям.

Пасажир автомобіля, 22-річний мешканець Чернівецької області, теж отримав страшні травми.

На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, хлопець помер у кареті швидкої медичної допомоги.

«Ще двоє пасажирок позашляховика, жительки району віком 17 і 18 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів», - повідомили в поліції.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі вставнолюються всі обставини трагедії.

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