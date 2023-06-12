Про трагедію в Самбірському районі розповіли в поліції Львівської області, пише Politeka.net.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Chevrolet Equinox», 28-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та влетів у будинок.
Водій автівки загинув на місці аварії – травми виявилися несумісними з життям.
Пасажир автомобіля, 22-річний мешканець Чернівецької області, теж отримав страшні травми.
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На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, хлопець помер у кареті швидкої медичної допомоги.
«Ще двоє пасажирок позашляховика, жительки району віком 17 і 18 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів», - повідомили в поліції.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі вставнолюються всі обставини трагедії.
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