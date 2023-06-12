О новой атаке, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, рашисты ударили по Авдеевке утром 12 июня двумя ракетами.

Рашисты еще раз ударили по городу сегодня утром, в 09:10, двумя ракетами.

«Двое раненых гражданских, изуродованны Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале», - сообщил Кириленко о последствиях.

По предварительной информации, обошлось без погибших; раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице.

«Еще один украинский город россияне стирают с земной поверхности, несмотря на до сих пор в нем остающихся людей», - подчеркнул Кириленко.

На фото можно увидеть, что один из жилых домов превратился в руины.

Ранее Кириленко сообщал, что за 11 июня россияне убили 1 жителя Донбасса - в Авдеевке. Еще два человека в области получили ранения.

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