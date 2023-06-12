Окупанти після катастрофи на Каховській ГЕС готуються здійснити ще один цинічний злочин.

Про новий підлий задум ворога терміново попереджають в ГУР, пише Politeka.net.

«Через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в Армянську порушені до критичного рівня», - йдеться у терміновому повідомленні розвідників.

Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе, на території тимчасово окупованого Армянська вже циркулює інформація про ймовірну зупинку «Кримського титану».

Крім того, інженерні підрозділи окупаційної армії останні кілька днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.

«Теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками», - наолошують в ГУР.

У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини - на холодильному обладнанні «Кримського титану» використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

«У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення», - кажуть розвідники.

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