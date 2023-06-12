На 86 році життя помер колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють ЗМІ.

Він уже деякий час страждав на хронічний рак крові, а у квітні перебував у реанімації через легеневу інфекцію.

Сільвіо Берлусконі помер у лікарні Сан-Рафаелі у Мілані.

Лідеру Forza Italia та засновнику Mediaset було 86 років. Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після тривалої госпіталізації - 45 днів - що закінчилася кілька тижнів тому, через пневмонію та форму лейкемії.

Додамо, у квітні цього року стало відомо, що у Сільвіо Берлусконі рак крові.

Нагадаємо, Берлусконі називав анексію Криму законною та демократичною. Після захоплення Путіним українського півострова, італійський політик відвідував Крим із «приватним візитом» та зустрічався з Путіним.

Обіймаючи посаду прем'єр-міністра, Берлусконі неодноразово зустрічався з Путіним, а сам президент Росії називав його своїм другом і союзником.

Залишивши свою посаду, екс-прем'єр Італії Берлусконі не обіймав жодних посад в італійському уряді, але був лідером партії «Вперед, Італія!», яка входить до урядової коаліції.

Провину за повномашстабне вторгнення Росії Берлусконі покладав на Україну. Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна "людиною миру".

Останні новини України:

Після підриву Каховської ГЕС окупанти готують нову страшну катастрофу.

Також повідомлялось про страшну ДТП - авто з хлопцями і дівчатами влетіло в будинок.

ЗСУ просуваються - звільнено ще один населений пункт.