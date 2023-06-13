Пожары после коварного ракетного удара минувшей ночью тушат до сих пор.

О страшных последствиях вражеского удара сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пишет Politeka.net.

"Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание.

Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно, есть люди под завалами", - сообщил Вилкул.

Добавим, по некоторым данным уже известно о двух погибших и 13 пострадавших.

Как сообщает Генштаб ВСУ, минувшей ночью, предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной.

Также нанес авиационный удар 4 «шахедами», 1 – уничтожен нашими защитниками.

Тем временем воздушная тревога снова распространяется по Украине – уже вторая с начала суток.

Последние новости Украины:

Многоэтажка превратилась в факел после ракетной атаки.

Также сообщалось. что был назван главный провал российской армии под Бахмутом.

Кроме того, Politeka писала, что умер близкий друг Путина, катавшийся в Крым.