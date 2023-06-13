Украинские воины метр за метром освобождают землю от российских захватчиков.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, идет наступательная операция, пишет Politeka.net.

«В ходе ведения наступательной операции наши войска за прошедшие сутки продвинулись на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м, Торецком направлении - на 200м, Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв.км », – уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Также Маляр отметила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции.

Россияне применяют штурмовую и армейскую авиацию, ведут артиллерийский огонь.

«Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами.

Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе», – сообщила Маляр.

По словам представительницы Минобороны, сейчас продолжаются бои в районах Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении; Марьинка; Ягодное на Бахмутском; Веселое на Лиманском.

Последние новости Украины:

Увеличивается количество жертв ракетного удара.

Кроме того, сообщалось о смерти близкого друга Путина.

Также стало известно, на каких направлениях россияне провалили атаки.