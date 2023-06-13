Как сообщили в Министерстве обороны Украины, идет наступательная операция, пишет Politeka.net.
«В ходе ведения наступательной операции наши войска за прошедшие сутки продвинулись на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м, Торецком направлении - на 200м, Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв.км », – уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Также Маляр отметила, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции.
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«Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами.
Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе», – сообщила Маляр.
По словам представительницы Минобороны, сейчас продолжаются бои в районах Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении; Марьинка; Ягодное на Бахмутском; Веселое на Лиманском.
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