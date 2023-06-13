Новый день в Сумской области начался с вражеских обстрелов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сумскую ОВА, в Белополье россияне попали в детский дом-интернат.

«Пострадало помещение актового зала. К счастью, подопечные заведения и коллектива не пострадали», - отметили в ОВА.

В настоящее время подопечные интерната эвакуированы, их расселили в безопасные места.

«Трагедия в Кривом Роге ночью, обстрел Белополья утром, еще десятки преступлений на приграничные Сумщины, Черниговщины, в оккупированных областях и населенных пунктах вблизи – так начался еще один день в Украине. Преступлениям россиян нет конца», – отметили в ОВА.

Добавим, количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу вновь возросло.

"По состоянию на 13.00 - десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается. Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура", - сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

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