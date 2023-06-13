Українські воїни метр за метром звільняють землю від російських загарбників.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, йде наступальна операція, пише Politeka.net.

«В ході ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку - на 200м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км», - уточнила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Також Маляр зазначила, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції.

Росіяни застосовують штурмову та армійську авіацію, ведуть артилерійській вогонь.

«Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами.

Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе», - повідомила Маляр.

За словами представниці Міноборони, зараз тривають бої в районах Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку; Марїнка; Ягідне на Бахмутському; Веселе на Лиманському.

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Крім того, повідомлялось про смерть близького друга Путіна.

Також стало відомо, на яких напрямках росіяни провалили атаки.