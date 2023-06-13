Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны отказался от русского языка в жизни и творчестве, а также начал активно выпускать англоязычные треки, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Макс Барских поделился видео с концерта в Кременчуге и сделал важное заявление.

Как оказалось, этим постом Макс Барских отрефлексировал на ракетную атаку россиян по мирному населению Кривого Рога. Как известно, в ночь на 13 июня оккупанты совершили обстрел города, в результате чего погибли 10 человек, еще несколько десятков пострадали.

Из-за этого Макс Барских принял решение направить часть средств от предыдущего концерта на помощь пострадавшим в Кривом Роге. По словам артиста, сейчас его менеджеры выясняют информацию о том, кому нужна помощь.

"Сегодня утро снова поражает бедой, враг не прекращает забирать наших людей. Ночью в Кривом Роге от обстрела погибли люди, к сожалению, количество обновляется… А люди просто спали и видели сны. Не могу представить и понять эту боль. Наша команда хотела бы помочь семьям пострадавших, поэтому мы перечислим часть прибыли со вчерашнего концерта тем, кто в этом нуждается. Сейчас мои менеджеры узнают подробности трагедии и собирают информацию о тех, кому необходима помощь. Присоединяйтесь и вы, ведь нет чужого горя", - поделился своими эмоциями Макс Барских.

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