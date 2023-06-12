Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" похвалилася розкішним відпочинком і почала видаляти всю негативну реакцію на свою поведінку.

Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" показала, як веселиться на черговому відпочинку. Причому всіх незадоволених людей, які здивувалися такій поведінці, вона вирішила просто блокувати і почала активно видаляти коментарі, забороняючи висловлювати свою думку, якщо це не похвала її зовнішності.

На цей раз Санта Дімопулос була помічена, проводячи відпустку на узбережжі Середземного моря в Монте-Карло. Свого часу артистка насолоджувалася сонячною погодою, відпочиваючи на пляжі. Санта поділилася цим моментом зі своїми шанувальниками, але стала видаляти та відправляти у бан усіх, хто вважав фото з відпочинку дещо доречними.

«Пляжний день» – похвалилася Дімопулос.

«Пляжні фото у той час, поки в рідній країні до пляжів Одеси частини зруйнованих будинків приносить і трупи; Доречно це зараз? Так, дуже розумно видаляти коментарі, якщо тебе не хвалять;

Людина, яка викладає фото, хоче лайків, коментарів чи на згадку для себе, бо більше ніде не згадається ж? Ну і до чого ці фото зараз? - обурилися під постом Дімопулос.

Раніше Дімопулос показала, як виглядає на день народження. Зірка опублікувала фотографії у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

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