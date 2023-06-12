Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" показала, як веселиться на черговому відпочинку. Причому всіх незадоволених людей, які здивувалися такій поведінці, вона вирішила просто блокувати і почала активно видаляти коментарі, забороняючи висловлювати свою думку, якщо це не похвала її зовнішності.
На цей раз Санта Дімопулос була помічена, проводячи відпустку на узбережжі Середземного моря в Монте-Карло. Свого часу артистка насолоджувалася сонячною погодою, відпочиваючи на пляжі. Санта поділилася цим моментом зі своїми шанувальниками, але стала видаляти та відправляти у бан усіх, хто вважав фото з відпочинку дещо доречними.
«Пляжний день» – похвалилася Дімопулос.
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«Пляжні фото у той час, поки в рідній країні до пляжів Одеси частини зруйнованих будинків приносить і трупи; Доречно це зараз? Так, дуже розумно видаляти коментарі, якщо тебе не хвалять;
Людина, яка викладає фото, хоче лайків, коментарів чи на згадку для себе, бо більше ніде не згадається ж? Ну і до чого ці фото зараз? - обурилися під постом Дімопулос.
Раніше Дімопулос показала, як виглядає на день народження. Зірка опублікувала фотографії у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
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