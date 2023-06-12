Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатолич не лише займається волонтерською діяльністю, він також записує спеціальні інтерв'ю, піднімає гострі соціальні теми та дивує особистими кадрами у мережі. На цей раз ведучий привернув увагу до останнього відео, яке схвилювало мережу.

У Telegram було опубліковано відеозвернення начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, в якому він не вимовляє жодного слова. Запис відео було розміщено заступником міністра оборони, Ганною Маляр.

Протягом майже півхвилини Буданов просто дивиться у камеру. Наприкінці відео він трохи посміхається.

"Далі буде... Плани люблять тишу", - так підписала Маляр відео з начальником ГУР. Анатолич вирішив показати, як виглядало б його інтерв'ю з Будановим:

«Нарешті записав інтерв'ю з Будановим. Моя найкраща робота» - віджартувався артист.

У мережі поділилися своєю думкою:

«Ваше відео вважаю зовсім не смішним та безглуздим, краще його видаліть; Це Ваша найкраща робота просто саспенс рівень «бог»; Геніальне інтерв'ю 😂 Толя; Найкраще інтерв'ю, яке я бачив із паном Будановим».

Також Анатолій Анатолич докладно пояснив хейтерам, чому інтерв'ю такі важливі.

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