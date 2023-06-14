Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что на Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Огурцового Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Населенные пункты находились также под артиллерийскими и минометными обстрелами.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки, нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты обеих областей.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского, осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Обстрелял населенные пункты.

Кроме того, в Запорожской области оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.

«Так, из поселка Очеретуватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей», – сообщили в Генштабе.

В то же время, на причалах морского порта Бердянска происходит наполнение сухогрузов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами.

В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно в рф.

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