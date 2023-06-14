Сегодня в Кривом Роге объявлен День траура по погибшим в результате террористического удара.

К сожалению, количество жертв атаки увеличилось, пишет Politeka.net.

«Жертв уже 12 – ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим», - сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Работы по ликвидации последствий удара продолжаются.

Напомним, среди жертв ракетного удара в Кривом Роге – молодые супруги, Давид и Ксения. Им было всего по 22 года.

Влюбленные поженились только в прошлом году, третьего июня отпраздновали годовщину свадьбы. Ксения работала в 108 гимназии учителем младших классов. Была единственным ребенком в семье.

Также среди жертв коварного удара – семь человек, работавших в ночную смену на складе с бутылированной водой, которую должны были везти, в частности, на Херсонщину.

"На складе работало около 25 гражданских людей. И эта вода развозилась во все уголки нашего государства, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС", - сообщил глава МВД Украины.

Самому младшему погибшему – 17 лет. Еще трое сотрудников находились в больнице.

Напомним, минувшей ночью оккупанты ударили по Одессе «Калибрами».

Враг попал в общественные объекты: один из бизнес-центров и складское помещение торговой сети.

Погибли три человека, 13 получили ранения.

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