Там, как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру, погибли шесть человек.

Страшное событие произошло 13 июня. По данным следствия, россияне, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, обстреляли автомобиль «УАЗ», двигавшийся по территории Середино-Будской территориальной общины.

«В результате обстрела, по предварительным данным, 6 человек, среди которых 2 гражданских и 4 работника лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения», - сообщили в прокуратуре.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Начато досудебное расследование.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, что автомобиль, в котором находились украинцы, превратился в решето.

Ранее в Сумской ОВА сообщили, что ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов пограничных общин.

Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелы потерпели Ворожбянская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская общины.

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Также сообщалось, что минувшей ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами – последствия трагические.