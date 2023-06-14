Як пише Politeka.net з посиланням на Повітряні Сили ЗС України, росіяни завдали удару по військових та інфраструктурних об’єктах України.
Так, з акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.
Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку.
Вдалося збити дев’ять.
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Крім того, з Ростовської обл. окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
«Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються», - повідомили в Повітряних Силах.
Загалом під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131».
Раніше у Дніпропетровській ОДА повідомили, що вночі ворог спрямував на область БПЛА. Але Всі три "Шахеди" збили в небі над регіоном.
Атакував агресор і важкою артилерією - під удар потрапив Нікополь.
На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу.
Вночі у лікарні помер один з постраждалих – у 67-річного чоловіка були опіки 80% тіла.
Таким чином, цей терористичний акт росіян забрав життя 12 людей.
Ще 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених. 9 – важкі.
Сьогодні у Кривому Розі День жалоби.
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Також повідомлялось, що кількість жертв ракетного удару по Одесі може збільшитись.
Крім того, повідомлялось, що на деяких напрямках росіяни відгребли від ЗСУ і зупинились.