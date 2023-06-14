У ніч на 14 червня російські окупанти здійснили атаку крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

Як пише Politeka.net з посиланням на Повітряні Сили ЗС України, росіяни завдали удару по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Так, з акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку.

Вдалося збити дев’ять.

Крім того, з Ростовської обл. окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

«Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються», - повідомили в Повітряних Силах.

Загалом під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131».

Раніше у Дніпропетровській ОДА повідомили, що вночі ворог спрямував на область БПЛА. Але Всі три "Шахеди" збили в небі над регіоном.

Атакував агресор і важкою артилерією - під удар потрапив Нікополь.

На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу.

Вночі у лікарні помер один з постраждалих – у 67-річного чоловіка були опіки 80% тіла.

Таким чином, цей терористичний акт росіян забрав життя 12 людей.

Ще 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених. 9 – важкі.

Сьогодні у Кривому Розі День жалоби.

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Також повідомлялось, що кількість жертв ракетного удару по Одесі може збільшитись.

Крім того, повідомлялось, що на деяких напрямках росіяни відгребли від ЗСУ і зупинились.